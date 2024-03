Charlene di Monaco al Ballo della Rosa | nuovo look | 10 anni dopo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Involontariamente hot al Grande Fratello. Rebecca Staffelli ha detto la sua ultima opinione: “ Tu Alfonso sei un tortino dal cuore morbido. Ma per scoprirlo bisogna entrarti dentro”. E Cesara Buonamici dice a Signorini: “Tu ti sei messo in una posizione d' amore nei confronti di Beatrice Luzzi”. Quale? Alfonso Signorini ha detto che quest'anno ha seguito tutto su X tramite un fake, non per niente questa è stata anche la sua edizione. Giulia Salemi, sostituita al GF da Rebecca Staffelli: “Sono stata spettatrice,tredi impegno, di quello che reputo il programma più divertente e leggero del panorama televisivo Italiano (ma che stai a dí?). Silenziosa ma sempre presente perché la riconoscenza per me è una forma di rispetto ed educazione. Sono felice per tutta la squadra, ma in particolar modo per Alfonso che anche quest'anno è riuscito a ...