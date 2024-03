Challenger Napoli | Brancaccio | “Anche Sinner mi ha scritto in privato L’Atp deve intervenire | non c’è spazio per il tifo becero”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Molti mi hanno detto che ho fatto bene a denunciare quest’episodio e che ho avuto coraggio ad affrontare questo tema.mi haun messaggio inVavassori sui social ha espresso la sua vergogna per quanto accaduto. Così come Matteo Berrettini e tanti altri mi sono stati vicini e mi hanno spronato ad andare avanti.comunqueperché non è possibile che accadano queste cose: noi tennisti vogliamo che il nostro sport sia corretto e senza un”. Lo dice Raul, salito suo malgrado alle cronache dopo gli episodi avvenuti durante il match di primo turno aldi. “Mi urlavano ‘fai doppio fallo, sei scarso. Mi ...