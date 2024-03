Challenger Napoli 2024 | eliminato a sorpresa Fabio Fognini negli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) Clamorosaal secondo turno delTennis Cup, il125 ATP organizzato da Master Group Sport., testa di serie numero 4 del tabellone, si è arreso al qualificato francese Arthur Gea, vincente in rimonta per 4-6 6-2 6-4. Tanti rimpianti per il tennista ligure, sconfitto dopo due ore e 24 minuti dopo aver condotto anche per 4-0 nel corso del terzo parziale. Chi va ai quarti è Francesco Passaro, che ha avuto la meglio per 7-6(6) 0-6 6-4 nel derby azzurro con Stefanotano. Fuori Francesco Maestrelli,dal francese Herbert con lo score di 6-4 3-6 6-3. SportFace.