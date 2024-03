Cento anni dopo Virginia Woolf | Paul Preciado riscrive l’Orlando al cinema | «Così ho dato voce alle persone trans oppresse» – L’intervista

(Di giovedì 28 marzo 2024) Era il 1928 quandoscrisse Orlando, la storia di un giovane aristocratico inglese che, attraversando epoche diverse, sperimenta l’amore, si dedica alla poesia e un giorno cambia sesso. Oggi, un secolo, Orlando torna alla ribalta, incarnato nella biografia politica di, figura di spicco nel panorama filosofico-letterario per il suo impegno e le sue idee rivoluzionarie sul fronte degli studi di genere legati alla comunità lgbtqia+. Spagnolo di origine e docente in Francia, autore di numerosi testi tradotti in tutto il mondo, tra cui Dysphoria Mundi (Fandango) e Sono un mostro che vi parla (Fandango),ha fatto coming out come personanon binaria nel 2015, sfidando fin da subito le gabbie del binarismo di genere: i ...

quando si parla di centenari, in Italia e altrove si parla soprattutto di centenarie . Delle quasi 2 2mila persone stimate dall’Istat per il 2022 , oltre 2mila in più rispetto all’anno precedente , la ... (iodonna)

Doppia ricorrenza per Guido Carli: 110 anni dalla nascita e 15 candeline per il premio - Si aprono il 28 marzo le celebrazioni della Fondazione Guido Carli in memoria dello statista. Il 10 maggio Edizione straordinaria del Premio, dedicato all'impegno sociale e alle grandi famiglie dell'i ...tgcom24.mediaset

Riapre ad aprile il Rimini Avventura fermato dall’alluvione - Dopo uno stop forzato a causa dei danni subiti dall’alluvione dello scorso anno, riaprirà il 20 di aprile il parco divertimenti Rimini Avventura, di proprietà della Cooperativa Sociale Cento Fiori e s ...chiamamicitta

San Pellegrino, dopo 116 anni nuova vita all’ex ponte ferroviario - L’OPERA. Al via il cantiere per la messa in sicurezza della struttura che fino al 1966 vide il passaggio del treno. Oggi è pedonale, lavori per circa sei mesi.ecodibergamo