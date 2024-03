Cecchi | «Acerbi? A me non torna | ma la sentenza va accettata!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 28 marzo 2024)è perplesso di fronte alladi martedì del Giudice Sportivo sul caso-Juan Jesus, ma non mette in discussione la decisione del Giudice Sportivo. A Microfono Aperto, su Radio Sportiva, spiega perché. SI CAMBIA – Sulla vicenda-Juan Jesus, Stefanotrova una novità: «Può essere messo in discussione tutto l’impianto della Giustizia Sportiva. Da sempre, nel codice sportivo, devi provare di essere innocente. Ora il Giudice Sportivo ha cambiato le cose. Di fronte a questasono molto perplesso, non mi convince ma l’accetto. Perché? Perché chi ha indagato so che ne sa più di me. Poi ognuno si tiene il suo pensiero ed è giusto che sia così. Anche a me non: perché Juan Jesus va dall’arbitro se non è vero? Io spero che in questa ...