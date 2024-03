Cava | apre il parco urbano “La Città Europea”

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sabato prossimo, 30 marzo, alle ore 11, il Sindaco Vincenzo Servalli, con il Presidente Vincenzo De Luca, inaugureranno il“La”, l’opera di riqualificazione urbana realizzata sul trincerone ferroviario, in continuità con l’apertura nel 2017 delle rampe di collegamento dalla ex statale 18 con l’asse viario di viale Benedetto Gravagnuolo e c.so Principe Amedeo, con l’apertura del sottovia veicolare nel 2019 e del parcheggio interrato di circa 200 posti inaugurato il 9 ottobre del 2021 a cui è collegato con gli ascensori e rampe di accesso. L’opera, il cui progetto esecutivo è stato realizzato dallo studio Pica Ciamarra Associati, è stata finanziata per un importo di circa 3 milioni di € dal Po Fesr 2007/2013 – Ob. Op. 6.1 – Programma Più Europa e cofinanziata dal PO FESR Campania 2014 – ...