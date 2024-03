Causa milionaria contro il governo | altra bufera sul principe Harry

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il tentativo legale (poi fallito) intrapreso dalper cercare di ribaltare la decisione del ministero degli Interni riguardo il negargli il diritto alla scorta della polizia è costato ai contribuenti inglesi più di 500.000 sterline. Il costo per le casse pubbliche - rivela il Telegraph - sta già sollevando domande sulle azioni di un membro della famiglia reale che intraprende una battaglia legaleil. Il costo totale dei due distinti ricorsi giudiziari presentati dal Duca di Sussex per la sua sicurezza ha raggiunto le 514.128 sterline. Questa cifra comprende più di 180.000 sterline per l'avvocato, 320.000 sterline per l'ufficio legale del, 2.300 sterline per le spese processuali e quasi 10.000 sterline per la divulgazione elettronica. Il giudice Lane ha respinto il ...