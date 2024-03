Catania | gli trovano a casa un caricatore e dei proiettili | denunciato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pubblicato il 28 Marzo, 2024 I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono chiamati diuturnamente a ricevere le richieste di “pronto intervento” dei cittadini spesso per liti in famiglia. Ieri sera, una “gazzella” è stata inviata, dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale, in zona Ognina per intervenire presso un’abitazione poiché era stata segnalata una lite tra due genitori ed il loro figlio che, per futili motivi, aveva dato in escandescenza costringendo la madre a richiedere l’aiuto dei militari dell’Arma. I Carabinieri, ben consapevoli dell’importanza che ricopre la tempestività di intervento in occasione dei reati connessi ai “maltrattamenti in famiglia” in pochissimi minuti hanno raggiunto l’abitazione riportando subito la calma tra i tre familiari. Nelle fasi successive dell’intervento, però i militari operanti notavano un perdurare del particolare stato d’agitazione ...