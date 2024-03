Castellacci | «Difficile vedere Kvaratskhelia in campo contro l’Atalanta»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 28 marzo 2024) Enrico, ex medico sociale della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss sull’infortunio di Khvicha: «Se si tratta di una forte contrattura diventainsabato, anche perché potrebbe esserci il grande timore che la contrattura possa diventare qualcosa di più, come uno stiramento».: «Sciogliere una forte contrattura in due giorni non è facile» Le parole del dottor: «Immagino che ora farà tutte le pratiche fisioterapiche, ma sciogliere una forte contrattura in due giorni non è facile. Starà al ragazzo dire come si sentirà a poche ore dalla partita e al medico sociale decidere se varrà la pena o no ...