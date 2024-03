Cassinetta | l’azienda Trime guadagna sempre di più ma agli operai nessun premio | né aumento | sciopero di 8 ore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Fatturato e utilipiù alti per la dittaSrl di strada per Robecco adi Lugagnano. Mariconoscimento per i lavoratori. E così ieri è stato proclamato unocon presidio fuori dalper otto ore. Il trend positivo degli ultimi anni è stato confermato dopo l’entrata di Invest 21 del gruppo Benetton. Lodi ieri è stato indetto dalle Rsu, dalla Fiom Cgil e dalla Fim Cisl rappresentate rispettivamente da Emanuele Magro e da Ermano Alemani. "gode di ottima salute -. spiegano - ma ai lavoratori non si vuole riconoscere l’enorme contributo che danno per produrre quegli utili. Nientedi risultato collettivo, diritto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ...