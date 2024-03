Caso scommesse | Tonali deferito dalla federazione inglese | rischia grosso

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sandropotrebbe finire nuovamente nei guai per unlegato allesportive illegali. Laha ufficialmenteil centrocampista italiano per aver violato la regola sulle, accusandolo di aver puntato 50 volte sul calcio tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023, nei 4 mesi in cui è rimasto al Newcastle prima dell’avvio delle indagini che hanno portato alla squalifica, inflittagliFigc, a 10 mesi più 8 di servizi sociali, che sta attualmente scontando.ha tempo fino al 5 aprile per rispondere alle accuse. L’indagine della Federcalcioè iniziata dopo quella italiana che si era fermata al momento del trasferimento diin Premier ...