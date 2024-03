Caso scommesse | Sandro Tonali accusato dalla Federcalcio inglese | «Ha violato i divieti almeno 50 volte»

(Di giovedì 28 marzo 2024), già squalificato per 10 mesiprocura della Figc, èdi averla regolamentazione britannica e isullein 50 occasioni. Il centrocampista del Newcastle, ex Milan, avrebbele regole in un periodo successivo al suo trasferimento nel Regno Unito, ossia tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023., ceduto dai rossoneri la scorsa estate, aveva evitato il deferimento siglando un accordo di patteggiamento con la Procura: squalifica di 10 mesi più altri 8 di «prescrizioni alternative», tra incontri per portare la sua testimonianza e piano terapeutico. Una soluzione simile a quella ...

