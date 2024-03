Caso Salis | Unterberger Svp | ‘fallimento linea Governo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – ?Ha ragione il papà di Ilarianel dire che qualcuno nel Governo deve farsi un esame di coscienza. La ?strategia? suggerita dal Ministro della Giustizia sui domiciliari in Ungheria, rinunciando preventivamente alla richiesta di rimpatrio e senza neppure avanzare l?offerta di scontare i domiciliari in Ambasciata, si è rivelata fallimentare”. Così in una nota la presidente del Gruppo per le Autonomie e senatrice della Svp, Julia. “In più riprese è stato detto che non bisognava alzare la voce, che non si doveva trasformare la vicenda in uno scontro politico, che i buoni uffici del governo italiano con quello ungherese avrebbero portato a una soluzione. Nulla di tutto questo è accaduto. L?Ungheria continua a calpestare gli elementi base dello Stato di diritto, con una detenzione preventiva come condanna ben ...