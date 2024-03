Caso Acerbi-Juan Jesus | parla l’esperto | ecco perchè era giusta la squalifica

(Di giovedì 28 marzo 2024) In merito alla decisione di nonre Francesco, riguardo le presunte offese razziste rivolte adurante Inter-Napoli, “suscita qualche riflessione l’assoluzione alla luce di ciò che il Giudice Sportivo ritiene essere stato provato, in quanto non disconosciuto dal calciatore interista, ovvero ‘espressione… di tenore offensivo e minaccioso‘. Sono infatti passibili di espulsione e poi di(in base alla regola 12 del Giuoco del calcio) come comportamenti antisportivi il linguaggio o i gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi“. Sono le parole rilasciate a “LaPresse”, dall’avvocato Gian Pietro Bianchi, esperto di diritto sportivo.: nessuna. È una decisione corretta? “La mia doverosa premessa – precisa ...

Non si spegne l`eco del Caso Acerbi -Juan Jesus. Il calciatore dell`Inter è stato assolto dal Giudice Sportivo dopo essere stato accusato da... (calciomercato)

Santacroce: "Le bugie hanno portato a fare una figuraccia ad Acerbi e a quelli che lo hanno sostenuto" - È un peccato che Napoli, città votata alla cultura giuridica, non abbia apprezzato la sentenza educativa, educativa per il mondo del calcio, del Caso Juan Jesus- Acerbi. Chiariamo subito che lo spetta ...informazione

Acerbi-Juan Jesus, Abodi: «Mi auguro che l'interista sia in pace con la sua coscienza» - Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, commentando il Caso Acerbi-Jesus a margine della firma del protocollo tra Sport e Salute e la Conferenza della Regioni e Province ...ilmattino

Zoro: "Acerbi non è stato uomo, ha detto quelle frasi e poi ha negato" - Marco André Zoro, ex calciatore, tra le altre, di Salernitana e Messina, ha commentato il Caso Acerbi ai microfoni di 1 Station Radio: "Quando è successo l’episodio di Acerbi avevo detto di non voler ...tuttonapoli