Caso Acerbi | il ministro Abodi | “A rischio la credibilità del sistema calcio”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ilcommenta il-Juan Jesus, esprimendo dubbi sulla sentenza e criticando la mancanza di unità nel contrastare il razzismo. Napoli notizie – Il-Juan Jesus continua a far discutere. Dopo l’assoluzione del calciatore dell’Inter dalle accuse di insulti razzisti, arrivano le parole delper lo Sport Andrea, che non risparmia critiche sulla vicenda. I dubbi sulla sentenza “Mi auguro che chi abbia giudicato abbia avuto tutte le informazioni per giudicare e chesia in pace con la sua coscienza” afferma, lasciando trapelare qualche dubbio sulle motivazioni della sentenza assolutoria. La mancanza di prove Ilsottolinea come spesso “il ...

Calcio: Abodi, mi auguro Acerbi sia in pace con la sua coscienza - Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, commentando il Caso Acerbi-Jesus a margine della firma del protocollo tra Sport e Salute e la Conferenza della Regioni e Province ...ansa

“In pace con la sua coscienza”: Abodi e la ‘stilettata’ ad Acerbi - Abodi (LaPresse) – calciomercato.it “Mi auguro che Acerbi sia in pace con la sua coscienza“, ha ... tecnico non ha avuto bisogno della prova certa per condannare, non a Caso ho detto che mi auguro ...calciomercato

Il ministro Abodi sul Caso Juan Jesus: "Acerbi Mi auguro sia in pace con la sua coscienza" - “Mi auguro che Acerbi sia in pace con la sua coscienza ... tecnico non ha avuto bisogno di prove certe per giungere a una condanna. Non è un Caso che io abbia detto mi auguro che le informazioni e la ...napoli.repubblica