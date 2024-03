Carrarese vs Perugia | Formazioni e dettagli della partita allo stadio dei Marmi

(Di giovedì 28 marzo 2024) Così in campo: (dei, 20,30)(3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Capezzi,Latta, Cicconi; Finotto, Panico; Capello. A disposizione: Mazzini, Tampucci, Coppolaro, Di Matteo, Cerretelli, Boli, Sansaro, Grassini, Zuelli, Belloni, Palmieri, Morosini, Schiavi, Giannetti. Allenatore: Calabro.(3-5-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Vulikic; Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan, Cancellieri; Matos, Seghetti. A disposizione: Abibi, Angella, Viti, Souare, Bozzolan, Bartolomei, Giunti, Agosti, Ricci, Sylla, Cudrig, Vazquez. Allenatore: Alessandro Formisano Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (assistenti Roberto D’Ascanio di Roma 2 e Andrea Maria Masciale di Molfetta, Quarto ufficiale Adam Collier di Gallarate). In Tv: lain diretta ...

Quanto vale Carrarese -Perugia? Tanto ma non tutto. Parola di Antonio Calabro . Il tecnico di Galatina ha anticipato i temi dello scontro diretto di domani . Il match col Perugia è decisivo? "No, ... (sport.quotidiano)

La data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Carrarese-Perugia , match dello stadio Dei Marmi valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . I padroni ... (sportface)

Numeri della gara. Toscani in testa per espulsi a favore. Ma fragili nel finale di match - La sfida tra Carrarese e Perugia per il terzo posto è attesa con grande interesse. Entrambe le squadre sono in forma, ma la Carrarese si distingue per la sua solidità in casa, mentre il Perugia ha ott ...lanazione

Scontro Carrarese-Perugia: formazioni e assenze, attesa per il match - La Carrarese affronta il Perugia con formazioni e probabili cambiamenti. In campo i dettagli tecnici e gli assenti, tra cui Sylla in ramadan.msn

Oggi ai Marmi (ore 20,30). Carrarese, tutto in una notte. Imperativo battere il Perugia per ipotecare il terzo posto - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn