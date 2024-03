Carrara | la Locanda Da Patrizia vince la sfida di Quattro Ristoranti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 – “Sono contentissima, lo dedico alla città die a tutti quelli che non ci credono”. E’ stata Francesca Croci, della, con i suoi manicaretti a conquistare il premio dei ’’. Capannina di Ciccio a Marina ieri ha chiuso il sipario sulla puntata apuana del reality condotto dallo chef Alessandro Borghese in onda su Tv8 che ha suscitato l’interessa dell’intera città. In tarda serata in piazza delle Erbe anche i fuochi d’artificio, oltre a una fitta folla, per festeggiare la chef vincitrice. In gara c’erano Lorena Farsetti della trattoria Ometto di Bedizzano, Ernesto De Santi del Fienile di Fossone e Silvia Ferrari della Capannina Ciccio di Marina.