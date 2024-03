Carpi | danneggiata tela mostra Gratia Plena | aggredito l’artista Andrea Saltini

Andrea Saltini, l'artista accusato di blasfemia, accoltellato a Carpi - Uno sconosciuto ha accoltellato al collo l'artista Andrea Saltini all'interno della chiesa di Sant'Ignazio di Carpi, in provincia di Modena ... Un uomo con mascherina è entrato nella chiesa e ha ...tg.la7

Shock in chiesa: accoltella un uomo al collo, distrugge un quadro "blasfemo" e scappa - Poi la follia: ha danneggiato una delle opere al centro delle polemiche ... Andrea Saltini, trasportato in ambulanza all'ospedale a Carpi per essere medicato, non sarebbe in gravi condizioni: ha ...today