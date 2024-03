Carpi | Andrea Saltini accoltellato | c’entra l’accusa di blasfemia?

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 28 marzo 2024) Aggressione ai danni di: l’artista, in queste settimane al centro delle polemiche per una mostra ritenuta blasfema da alcuni siti tradizionalisti, è statoal colloda uno sconosciuto che ha fatto irruzione, armato e col volto coperto da una mascherina, nella Chiesa di Sant’Ignazio a(oggi sede del Museo Diocesano), doveha allestito la personale Gratia Plena. Dalle risultanze dei primi rilievi già effettuati da Scientifica e Digos, entrando in Chiesa l’aggressore avrebbe prima danneggiato una delle opere in esposizione, utilizzando il coltello e della vernice spruzzata da una bomboletta spray, poi avrebbe aggredito, che nel frattempo aveva provato a fermarlo.è stato subito ...