(Di giovedì 28 marzo 2024)è l'unica figlia di, giornalista e conduttore, morto nel 2008 all'età di 76 anni. Intervistata dal Corriere della Sera, la donna ha ricordato il suo legame con il: "Con i compagni di scuola mi sentivo a disagio, avevo unfamoso che non vedevo mai. Laper strada lo riconosceva, eracon il Papa".

Carlotta Funari: “Mio padre Gianfranco La gente lo amava, uscire con lui era come stare con il Papa” - Carlotta Funari è l'unica figlia di Gianfranco Funari, giornalista e conduttore, morto nel 2008 all'età di 76 anni ...fanpage

Lorenzo Flaherty, l'attore a processo: travolse un motociclista a Roma, per la Procura correva troppo. Coinvolta anche la figlia di Ferrero - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Gianfranco Funari, la figlia Carlotta: «Mio padre non l'ho visto fino ai 7 anni, ci siamo riavvicinati da grandi. L'ultimo ricordo Era in coma in ospedale» - Carlotta Funari, 61 anni, è l'unica figlia di Gianfranco Funari, il giornalista e conduttore morto nel 2008 a 76 anni. Lavora al montaggio ...msn