Carlotta Funari | «Camminare con papà era come camminare col Papa | si faceva la folla»

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il Corriere della Sera intervista oggi, 61 anni, l’unica figlia di Gianfrancocon cui ha avuto un rapporto difficile, fatto di assenze sopratutto all’inizio. Ma anche di bellissimi ricordi «Una passeggiata sul lungotevere, io e lui, avevo un anno e gia? camminavo. Era espansivo ma introverso, a tratti distaccato. Non ancora famoso,il rappresentante della Manetti & Roberts, i miei si erano separati gia? da cinque mesi, io ero la figlia nascosta di un matrimonio finito presto». Tanta distanza, assenze «Fino a 7 anni non l’ho piu? rivisto. Nella mia testa di bambina mi sentivo una figlia non voluta, ci ho sofferto. Col tempo ho capito che non era cosi?. Ci siamo riavvicinati grazie ai nonni. E ha compreso anche lui di aver sacrificato tanto, troppo, per il lavoro, credo ...

