Carissimo Ivo amico mio

(Di giovedì 28 marzo 2024) Difficile per me parlare di te ma lo devo a te, a me stesso e a questa bellissima avventura che si chiama InsideOver e che tanto ci ha legato in questi anni. Comincio dalla fine. Il giorno prima che tu morissi che ci ha visti insieme per l’ultima volta. Io, tua InsideOver.

La carriera politica di Santagata Storico collaboratore di Romano Prodi , è stato fra i fondatori dell'Ulivo e deputato per 12 anni, inizialmente della Margherita e poi anche del Partito democratico. ... (tgcom24.mediaset)

Libertà religiosa e diritti no a due pesi e due misure - Caro direttore, sono perfettamente d’accordo che una scuola con tanti studenti islamici faccia vacanza per la fine del Ramadan. È un segno di grande civiltà che ci fa onore. Detto ciò, trovo invece of ...corriere

“Prendersi cura”, proiezione e dibattito sulla non autosufficienza alla Cgil - Alla Camera del Lavoro di Piacenza si parla di anziani e non autosufficienza. Nel Salone Nelson Mandela, lunedì 25 marzo alle 15.30, l'incontro inizierà ...piacenzasera

IL VIDEO. La grande cucina italiana, Ivo Boggini: non chef, "solo cuoco" - Roma, 8 mar. (askanews) - A Via Laghetto c'è un angolo di Milano, della vecchia Milano, alle spalle del Duomo e di Palazzo Reale, dove tutti i giorni uno chef, pardon un cuoco, dà da mangiare, come di ...ildolomiti