Cantello | Brevetti Montolit firma accordo con la multinazionale svedese Lifco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 – Un futuro “piastrellato” di – nuovi – successi per, storica azienda varesina nata nel 1946, primo anno della ricostruzione post Seconda guerra mondiale. I dirigenti della società, produttore di riferimento nel campo delle macchine per la posa e il taglio di piastrelle in ceramica, hannoto unper il quale laacquisisce una quota importante della storica azienda di. Si tratta di un gruppo industriale specializzato negli investimenti in società altamente profittevoli e leader di nicchie di mercato. Il debutto L’annuncio è stato dato alla Borsa di Stoccolma, dov’è quotato il gruppo scandinavo, e contemporaneamente ai dipendenti della ...