Camminata della salute nel Parco Alto Milanese contro l’ictus cerebrale

(Di giovedì 28 marzo 2024) Una ““, nel. La propone l’associazione di volontariato “A.L.I.C.e Legnano“, per la lotta al, in collaborazione con Asst Ovest. Sarà domenica 14 aprile, il ritrovo alle 9.30 alla Baitina (ingresso da via Azimonti, a Castellanza). Il percorso si snoderà per quattro chilometri, l’arrivo intorno a mezzogiorno. L’iscrizione prevede un’offerta libera: l’intero ricavato sarà destinato all’associazione. A.L.I.C.e., presieduta da Giacomo Falzi, attiva nella prevenzione.