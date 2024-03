Calendario semifinali Superlega volley 2024 | orari | date | programma | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) Si sono conclusi i quarti di finale dei playoff scudetto dimaschile: Trento e Perugia si sono sbarazzate di Modena e Verona, imponendosi con un secco 3-0 nelle rispettive serie: Monza e Milano hanno invece firmato l’impresa, eliminando Civitanova e Piacenza in gara-5. Si è così delineato il quadro delledellae la lotta per la conquista dello scudetto entra nel vivo, con all’orizzonte nuove serie al meglio delle cinque partite. Trento se la dovrà vedere con Milano. I Campioni d’Italia, testa di serie numero 1 del tabellone, partiranno con tutti i favori del pronostico contro i meneghini, ma Alessandro Michieletto e compagni non dovranno sottovalutare la formazione di coach Roberto Piazza. Perugia attende invece Monza: i Block Devils saranno i naturali favoriti, ma Simone Giannelli e compagni dovranno ...