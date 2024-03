Calciomercato | Wolfsburg Juve e Milan su Lacroix

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il 23enne difensore francese non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2025 PARIGI (FRANCIA) -pronte a duellare sul mercato per Maxence. Secondo "L'Equipe", il 23enne difensore francese è destinato a lasciare a fine stagione il, dove è sotto contratto fino al 2025: i