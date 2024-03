Calciomercato Milan – Sfida all’Inter | piace un giovane portiere brasiliano

Calciomercato Milan , la dirigenza è in cerca di un attaccante per far fronte alla partenza di Giroud: Gerry Cardinale ha aumentato il budget Che il Milan abbia bisogno di un centravanti ormai è ... (dailymilan)

Il 23enne difensore francese non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2025 PARIGI (FRANCIA) - Juve e Milan pronte a duellare sul mercato per Maxence Lacroix . Secondo "L'Equipe", il 23enne ... (ilgiornaleditalia)

L'accordo con il centravanti, spesso decisivo per Pioli a gara in corso, scade a giugno - Troppo poco per uno come lui, il vecchio golden boy del calcio serbo acquistato dal Real per sessanta milioni nel 2019, dopo un’annata da sogno con l’Eintracht Francoforte. Jovic gioca per strappare ...gazzetta

Braglia: “Milan Pioli solo fino all’arrivo di Ibra. Il distacco dall’Inter…” - Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito dei rossoneri che ora si trovano a distanza siderale dai nerazzurri ...fcinter1908

Milan-Roma è già iniziata: scippo rossonero e firma gratis - Nonostante l’assenza di un direttore sportivo, la Roma si prepara ad una sanguinosa guerra di Calciomercato con due big italiane ... confronto ai quarti di finale di Europa League contro il Milan di ...asromalive