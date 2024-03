Calciomercato | Inter su Immobile? La richiesta della Lazio e la risposta dei nerazzurri

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’è in campo in vista del ritorno del campionato di Serie A contro l’Empoli con il chiaro obiettivo di mettere un altro mattoncino verso lo scudetto. La squadra di Simone Inzaghi è stata protagonista di un rendimento eccezionale ed è pronta a mettere il punto esclamativo sul primo posto. La dirigenza è in contatto per costruire una squadra sempre più competitiva sule la prima mossa è stata azzeccatissima: è vicino il rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2027. L’allenatore è uno dei migliori in circone e le parti hanno raggiunto l’intesa di massima per un rinnovo di altri due anni. Foto di Ronald Wittek / AnsaLe voci su CiroL’ha già piazzato due colpi importantissimi per la prossima stagione, a costo zero: il centrocampista Zielinski e l’attaccante Taremi. ...