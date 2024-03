Calciomercato | forte interesse dalla Premier League per Iling-Junior

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sempre in bilico il futuro di Samuel. Il giovane laterale della Juventus, in scadenza nel 2025, già durante la scorsa estate e nell’ultima sessione di gennaio si era trovato al centro di qualche rumors di mercato e – con il rinnovo che ancora non si concretizza – una cessione durante la prossima campagna estiva è tutto fuorché impossibile. In particolare ci sono i club dellasul calciatore inglese: Tottenham, West Ham ed Everton si starebbero già muovendo, secondo ‘Football Insider’. SportFace.

Juventus, il centro di Vinovo cambia nome - Da oggi il centro sportivo della Juventus a Vinovo, sede degli allenamenti delle Juventus Women, delle Giovanili e della Next Gen, cambia nome, nell`ambito della.calciomercato

Mercato Milan, un giovane dalla Ligue 1 tra gli obiettivi per il centrocampo - Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è un nome nuovo per il Calciomercato del Milan per quanto riguarda il reparto di centrocampo. I rossoneri, negli ultimi giorni, sarebbero infatti piombati s ...momentidicalcio

L’ora della verità per Zhang: 400 milioni e la condizione per non perdere l’Inter - Steven Zhang (LaPresse) – Calciomercato.it La semestrale ha dimostrato che il ... 1,2 miliardi di euro per rilevare la società. Serve un socio forte per convincere Oaktree a posticipare il ...calciomercato