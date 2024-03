Calcio Uisp | al top il terzetto degli Over 100 e il bomber Cancogni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) La Spezia, 28 marzo 2024 – Sfonda il muro dei 100 gol segnati anche la Locanda Alinò (103 per la precisione), nelle quindici giornate finora giocate. Alla settima di ritorno del campionato calcistico a 7 a cura della Legadella Spezia e della Valdimagra, ottiene la 15esima vittoria e tiene a distanza l'Avosa (viceleader del Girone 1), sconfitta (e con una gara in più). Intanto, nel Girone 2, Real Chiappa Progetto Appalti e Real Dlf Pizzeria Chiara vincono e restano, rispettivamente, prima e secondo; nel derby del... Fuoricampo, vincono quelli più in basso grazie al poker di. Tanti gol li segna anche per il Ccr Muggiano/O.F. Chelli (Girone 3), a quota 112 in 16 match, supera il Sarzanello (seconda e raggiunta dal Monti), confermando la vetta con forza. Infine, nel Girone 4, i top dei marcatori: Bar Picchi con ben 113 gol realizzati in ...