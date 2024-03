Calcio serie D | trasferta ad Altopascio Trestina | Ciampelli ha il rebus-centrocampo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024)– Il turno prepasquale propone alun’impegnativasul terreno di un Tauche viene da 2 vittorie e che occupa il quinto posto in condominio con quel Seravezza Pozzi che sabato si è imposto allo stadio "Casini" condannando la squadra altotiberina alla seconda sconfitta consecutiva. Un passo falso, questo, accettato con serenità in casa bianconera, alla luce del buon margine di vantaggio sulla zona play-out, a 6 giornate dalla fine. L’ultimo match ha avuto come corollario un carico disciplinare pesante in quanto sia Contucci che Menghi (entrambi diffidati) hanno rimediato un’ammonizione che ha fatto scattare la squalifica per un turno. Considerato che l’assenza del primo porterà quasi certamente all’arretramento al centro della difesa di Conti, mister(che ...