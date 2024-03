Calcio serie d | il programma delle gare di oggi Il Carpi in casa dell’Aglianese

2024-03-27 18:42:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Gian Piero Gasperini riabbraccia i giocatori impegnati con le rispettive nazionali in giro per il mondo negli ultimi ... (justcalcio)

Trestina – Il turno prepasquale propone al Trestina un’impegnativa trasferta sul terreno di un Tau Altopascio che viene da 2 vittorie e che occupa il quinto posto in condominio con quel Seravezza ... (sport.quotidiano)

Il turno pre-pasquale mette di fronte il Cenaia alla corrazzata Livorno . Reduce da tre sconfitte consecutive la compagine verdearancione, allenata da mister Iacobelli, scenderà in campo anche contro ... (sport.quotidiano)

Calcio a 5. La Timec domina nel derby con il Chiesanuova - Nella serie C2 di Calcio a 5, l'Atletico Fucecchio mantiene il comando del girone B, seguito dalla Timec. Il No Sense Prato si posiziona terzo. Prossime sfide in programma. In C1, la Verag Villaggio è ...msn

serie D girone H: il derby Barletta-Fidelis Andria, il Team Altamura a Fasano, Angri-Martina e le altre Calcio: oggi campionato - Calcio serie D girone H, oggi la ventinovesima giornata. Le partite in programma (ore 14,30): Angri-Martina, Barletta-Fidelis Andria, Bitonto-Gelbison, Città di Fasano-Team Altamura, Città di ...noinotizie

Calcio serie D, oggi pomeriggio a Caronno l’Arconatese riceve la Virtus Ciserano - CARONNO PERTUSELLA - Oggi allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella l'Arconatese riceve la Virtus Ciserano Bergamo, per la 33' giornata del ...ilsaronno