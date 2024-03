(Di giovedì 28 marzo 2024) "Unitaliano che ha un miliardo e 300 milioni di perdite all'anno non può non fare nulla" ROMA - "Noi comeC fin dall'inizio abbiamo dato l'ok per questo processo che deve portare a mettere in sicurezza ilitaliano, che è un tema vero, un tema ovviamente di cui tutti spesso parli

Calcio: Marani "Da Serie C sostegno a piano Figc" - 'Un Calcio italiano che ha un miliardo e 300 milioni di perdite all'anno non può non fare nulla' ROMA (ITALPRESS) - 'Noi come Serie C fin ...sport.tiscali

Avellino, i biancoverdi tre uomini e una maglia - Si vedrà. Questa mattina, intanto, il presidente Angelo D'Agostino sarà a Roma per incontrare il responsabile della Lega Pro, Matteo Marani. L'incontro, richiesto e ottenuto dalla dirigenza irpina, ...ilmattino

Sacchi arbitra Genoa-Frosinone: precedenti da incubo per il Grifone - E' stato scelto l'arbitro di Genoa-Frosinone di sabato alle 15, sarà Sacchi che al Grifone proprio non porta fortuna ...genovatoday