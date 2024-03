Caivano | parco verde | dai domiciliari al carcere | arrestato un pusher

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 28 marzo 2024): daialdai Carabinieri un21enne per detenzione illegale I carabinieri della stazione dihannoper detenzione di droga a fini di spaccio P. P., 21enne del, già ai.Nonostante fosse ristretto tra le quattro pareti di casa, i militari hanno rinvenuto in una delle stanze dell’abitazione 8,23 grammi di marijuana, 45 circa di cocaina ancora da confezionare e oltre 1900 euro in contante ritenuto provento illecito. Palmieri è stato portato in, in attesa di giudizio. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - ...