Caduta e lacrime per Van Aert | a rischio anche il Giro d’Italia

(Di giovedì 28 marzo 2024) Unaa forte velocità alla Attraverso le Fiandre costa a Wout Vanle prossime classiche e, forse, il. Il belga, tra i favoriti per il Fiandre di domenica, è finito in terra a 67 chilometri dall’arrivo in un tratto di discesa con una decina di altri corridori: per lui, giunto inall’ospedale, frattura della clavicola destra e di alcune costole. Clavicola rottaper Jasper Stuyven,lui fra i più attesi al Fiandre, degli altri finiti in terra, fra i quali il nostro Gazzoli, solo contusioni per Girmay, mentre Mads Pedersen dopo aver provato a ripartire si è ritirato. A vincere la corsa è stato uno compagno di Van, Matteo Jorgenson, primo statunitense a finire nell’albo d’oro, settimo posto per Milan.

