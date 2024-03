Caccia russo precipita in Crimea | giallo sulle cause dello schianto

(Di giovedì 28 marzo 2024) Un Su-35 è caduto in mare al largo di Sebastopoli. Stando a quanto riferito dal governatore della città, il pilota si è paracadutato in tempo ed è stato soccorso. Non sono state rese note ledell'incidente

Putin, gli F16 a Kiev e la nuova minaccia alle basi Nato. Perché lo zar non può attaccarle davvero - La fornitura di F-16 agita il sonno di Vladimir Putin che in un incontro con i piloti militari russi nella regione di Tver ha lanciato una nuova minaccia alla Nato. Il presidente russo ha dichiarato..ilmessaggero

Aereo militare russo precipitato in Crimea vicino Sebastopoli: salvo il pilota, cosa sappiamo sull'incidente - Un aereo militare russo è precipitato in mare al largo di Sebastopoli, in Crimea: ancora da chiarire le cause dell'incidente, salvo il pilota ...notizie.virgilio

Caccia russo Su-35 precipita in Crimea: «Forse colpito da fuoco amico». Putin: «Colpiremo gli F16 anche nelle basi Nato» - Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che aerei da guerra F-16 che venissero utilizzati dall'Ucraina contro la Russia sarebbero colpiti dalle forze di Mosca anche se si trovassero ...ilmattino