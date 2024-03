Ca’ Zampa innova la Pet Economy

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ca’rivoluziona la Petcon servizi veterinari d’eccellenza, diventando una Società Benefit e promuovendo il welfare dei dipendenti Nelle case degli italiani ci sono 65 milioni di animali domestici, di cui quasi 9 milioni di cani e 10 milioni di gatti. Numeri che fanno dell’Italia il Paese più pet friendly d’Europa con Milano al primo posto. Quello della Petè un settore in netta crescita, che oggi vale almeno 3,5 miliardi di euro, nonostante attualmente risulti molto frammentario e carente di un solido modello organizzativo. ? in questo contesto che si inserisce Ca’, un gruppo italiano di strutture veterinarie, nato nel 2019 con l’obiettivo di rivoluzionare il mercato e affermarsi come polo nazionale di eccellenza, capace di offrire servizi di alta qualità per il benessere integrato dei pet ...