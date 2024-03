Bypass addio | il piano per l’alta velocità sulla linea Adriatica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) “L’ipotesi non è più un’ipotesi”, può dire Francesco Acquaroli. Dal vertice in Regione col viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami e l’ad di Rfi Gianpiero Strisciuglio il governatore delle Marche esce con la conferma che nei piani del governo c’è una nuovaferroviaria ad alta(e ad alta capacità)dorsale, Bologna-Ancona-Pescara-Foggia-Bari, in arretramento rispetto all’attuale, che tuttavia sopravviverà alla realizzazione della nuova tratta e sarà adibita al trasporto locale. L’orizzonte temporale non è breve (parliamo di anni, se non decenni) e infatti Acquaroli per il momento vede una “prospettiva” o “un punto fermo per il futuro” nella scelta di realizzare una nuova, abbandonando dunque il progetto di velocizzazione dellaesistente ...