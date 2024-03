Buffon sul razzismo | “C’è ancora tanto da fare per debellare questo male”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il caso Acerbi-Juan Jesus, chiusosi con l’assoluzione del difensore nerazzurro davanti al giudice sportivo, ha contribuito a riportare l’attenzione sul tema del. La lotta alla discriminazione è portata avanti ormai da anni da tutto il mondo del calcio, nonostante ciò continuano a verificarsi eventi che prendono di mira gli atleti neri. In Spagna, ad esempio, Vinicius è stato più volte vittima di ululati dagli spalti, ed è recentissima l’intervista in cui l’attaccante del Real Madrid è apparso in lacrime, denunciando come i continui insulti gli stiano “togliendo la voglia di giocare“. Una questione spinosa e molto delicata alla quale è difficile trovare dei rimedi efficaci. Ad accusare gli autori di tali discriminazioni è stato anche Gianluigi, che ospite alla trasmissione televisiva “Stasera c’è Cattelan” ha ribadito come ci sia ...