Budapest Ilaria Salis ancora in catene e ceppi al processo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 28 marzo 2024) Manette ai polsi,alle caviglie e una catena tirata da un agente come un guinzaglio esattamente come accaduto nell'udienza del 29 gennaio. È entrata così in aula, la 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere acon l'accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra.