BricoCenter | nuove assunzioni di oltre 100 diplomati e laureati 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’azienda ricerca Assistenti, Responsabili ed altre figure, azienda italiana operante nella grande distribuzione e specializzata in edilizia, bricolage, falegnameria, giardinaggio, sistemazione, decorazione, illuminazione e arredo bagno, assumerà100figure in possesso di diploma o di laurea, da inserire presso i tanti punti vendita presenti in Italia. Leriguarderanno Assistenti all’Accoglienza dei Clienti, i quali dovranno stabilire con i clienti una relazione unica in modo da farli sentire accolti e ascoltati nelle loro necessità, gestire le criticità e le eventuali anomalie, prendere parte all’organizzazione di iniziative ed eventi, supportare i clienti nella fatturazione e nella gestione dei resi e rendere i negozi un punto di riferimento per tutta la comunità; Addetti ...