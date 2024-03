Brancaccio | «Noi tennisti siamo stufi di ricever minacce e insulti da chi scommette sui nostri match»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 28 marzo 2024) Raul, 26 anni, è il volto nuovo del tennis italiano ma per vicende tristi. È il tennista campano (di Torre del Greco) che al torneo di Napoli si è ritrovato parte del pubblico contro, lo hanno riempito diperché avevano scommesso contro di lui. Ha finito col perdere col francese Herbert dopo aver avuto sette-point. Ha pubblicato un suo sfogo su Facebook e oggi Repubblica lo ha intervistato. Ripercorre la vicenda e poi dichiara che quel che è successo a lui succede a tanti altri. Racconta quel che gli è successo l’altra sera a Napoli. «Una marea diminacciosi, di parole irripetibili, di urla scomposte ad ogni punto. E tutto contro di me. A Napoli, praticamente in casa mia, ho capito subito cosa stava succedendo. È stato un inferno, non esagero». «Posso dire ...