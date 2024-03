Botte e rapina Regolamento per un’auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Aggredito, picchiato eto davanti al Bingo da una famiglia di rom come lui, che lo accusa di averle vendutopoi rivelatasi un ‘macinino’. Alla sbarra davanti al Tribunale di Monza ora si trovano quattro parenti, tra cui l’anziana capofamiglia, accusati anche di lesioni personali nei confronti di un appartenente alla loro etnia, un commerciante di vetture residente nella Bergamasca, Stefan B., 28 anni. Il giovane non si è costituito parte civile per ottenere un risarcimento dei danni, ma è stato chiamato a testimoniare davanti ai giudici. I fatti contestati risalgono al febbraio del 2020. "Era sabato sera ed ero andato al Bingo di Nova con due ragazze - ha raccontato il 28enne - Dopo avere trascorso la serata dovevamo andare in discoteca ma, mentre stavo uscendo dal parcheggio, due auto mi hanno bloccato. Sono sceso e ho riconosciuto i ...