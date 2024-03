Botte da orbi a Panicale Un ragazzo in ospedale | quattro denunciati dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 –daper le vie di, ma i violenti, dopo le indagini dei, finiscono nei guai.persone sono state denunciate in seguito alla rissa avvenuta nei giorni scorsi nel borgo del Trasimeno quando due cittadini egiziani, un romeno e uno macedone, tutti di età compresa tra i 20 e i 28 anni, si sono picchiati in una via del centro abitato. La violenta colluttazione - come spiegato dagli stessi inquirenti - ha fatto finire uno di loro all’, bisognoso di cure da parte dei medici del nosocomio di Castiglione del Lago. Nei particolari sono stati proprio idella stazione di Tavernelle, congiuntamente a quelli della Stazione di Piegaro, a condurre le indagini scaturite. L’attività ...