Borsa | Tokyo | apertura in calo -1 | 12%

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ladiinizia la seduta in ribasso, in previsione della conclusione dell'anno fiscale in Giappone (il 31 marzo) e dell'assegnazione dei dividendi da parte degli investitori. Inl'indice Nikkei cede l'1,12% a quota 40.307,87, con una perdita di 454 punti, nonostante il record di ieri sera a Wall Street. Gi avvertimenti delle autorità monetarie giapponesi sull'eccessiva volatilità dello yen fanno riprendere vigore alla divisa nipponica sul dollaro, a 151,30, e sull'euro, a un 163,50.

