(Di giovedì 28 marzo 2024) Ladi(+0,08%), in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra lecon il ritorno delle ipotesi di risiko dopo il collocamento da parte del Mef di una nuova quota di Mps (+1,3%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 133 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,65%. Tra gli istituti di credito avanzano Banco Bpm e Unicredit (+0,7%), Intesa (+0,5%), Bper (+0,4%) e Popolare di Sondrio (+0,1%). Nel listino principale inSaipem (+2,2%) e Cucinelli (+1,3%). Positiva Tim (+0,4%), in attesa del deposito delle liste per il rinnovo del cda e con il fondo londinese Qube che ha ridotto la sua posizione ribassista allo 0,01 per cento. In calo Tenaris (-1%). Vendite anche su Diasorin e Snam (-0,9%), Italgas (-0,8%) e Nexi ...

La Borsa di Milano archivia la seduta di metà settimana in rialzo (Ftse Mib +0,21% a 34.759 punti) con A2a (+2,3%) e StM (+1,49%) le migliori. chiude in negativo Mps (-1,34%) a 4,19 euro non lontano ... (quotidiano)

La Borsa di Milano archivia la seduta di metà settimana in rialzo (Ftse Mib +0,21% a 34.759 punti) con A2a (+2,3%) e StM (+1,49%) le migliori. chiude in negativo Mps (-1,34%) a 4,19 euro non lontano ... (quotidiano)

Borsa: Milano prosegue fiacca, in luce le banche - La Borsa di Milano (+0,08%) prosegue fiacca, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra le banche con il ritorno delle ipotesi di risiko dopo il collocamento da parte ...ansa

Mercati azionari Avvio piatto per la Borsa svizzera - In apertura si sono mostrate in rialzo Londra (+0,33%), Parigi (+0,15%) e Milano mentre poco mossa è apparsa Francoforte (+0,03%). La Borsa di Tokyo ha terminato la seduta in netto calo con gli ...bluewin.ch

Borsa: Milano apre in rialzo dello 0,13% - (ANSA) - Milano, 28 MAR - La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,13% a 34.803 punti. (ANSA). Vivo a Roma ma il cuore resta a Firenze dove sono nata, cresciuta e mi ...notizie.tiscali