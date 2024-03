Borsa | l' Europa prosegue positiva | prevale ottimismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Le Borse europee proseguono positive con gli investitori che scommettono sull'allentamento della politica monetaria da parte delle banche centrali. Dopo il Pil del Regno Unito e il tasso di disoccupazione in Germania, l'attenzione ora si sposta sui dati in arrivo dagli Stati Uniti. In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato mentre sul fronte valutario l'euro scende a 1,0781 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,2%. In rialzo Londra e Parigi (+0,4%), poco mossa Francoforte (+0,08%), in flessione Madrid (-0,4%). I listini sono sostenuti dal lusso (+0,8%), con gli analisti che vedono una ripresa delle vendite in Asia. Positive le auto (+0,2%), con Renault che guadagna l'1% dopo la vendita a Nissan del 2,5% dello stesso gruppo giapponese. In rialzo le banche (+0,8%), in un contesto di tassi alti che spinge i ricavi. Acquisti sull'energia (+0,4%), in linea con l'aumento del ...