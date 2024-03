Borsa | l' Europa apre cauta e guarda agli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Avvio cauto per le Borse europee con gli investitori che attendono una serie di dati d, tra cui il Pil e mercato del lavoro. Nel Vecchio continente c'è un cauto ottimismo circa il to dei tassi da parte delle banche centrali. La seduta odierna è l'ultima del trimestre, con i principali listini che domani resteranno chiusi per le festività pasquali e riprenderanno le contrattazioni martedì prossimo. In apertura sono in rialzo Londra (+0,33%) e Parigi (+0,15%) mentre è poco mossa Francoforte (+0,03%).