Borsa | Hong Kong | apertura in lieve calo -0 | 09%

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ladiha aperto oggi in, con l'indice Hang Seng che nei primi scambi ha perso lo 0,09% scendendo di 14,44 punti fino a quota 16.378,40. Il Composite della piazza d'affari di Shanghai è calato indello 0,15%, mentre quello di Shenzhen ha perso lo 0,12%.

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in leggero rialzo: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute un rialzo dello 0,20%, a 16.531,95 punti. (quotidiano)

Borsa 27 marzo: banche regine di Piazza Affari, il Tesoro cede un’altra fetta di Mps. Listini mondiali verso un trimestre record - Lo yen si porta ai minimi dal 1990, S&P 500 ed Eurostoxx 50 in forte rialzo (+11% e +12%) nel trimestre, ma Piazza Affari fa ancora meglio (+14%). Oggi l'asta Btp 7 e 10 anni ...firstonline.info

Borsa: Europa tiene in avvio, a Milano giu' Mps (-3,8%) dopo mossa Mef - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mar - Partenza cauta per le piazze finanziarie europee, dove nelle ultime sedute e' proseguita la ...ilsole24ore