Bonus matrimonio per coppie under 35? Solo se ti sposi in chiesa La proposta choc

(Di giovedì 28 marzo 2024) La Lega ha rilanciato unadi legge che include il(religioso),che era già stata sottoposta alla Camera dei Deputati il 13 ottobre 2022. Nelladi legge la Lega ha pensato a unper le35, manel caso che decidano di sposarsi ino presso uno specifico luogo di culto. Ladella Lega è attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati, ed entrerà in vigore quando ladi legge AC n. 97 verrà approvata da Camera e Senato e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Ma come funzionerebbe il? Si tratta di un rimborso economico ...

In questi giorni è in discussione alla Camera una nuova proposta di legge della Lega che contiene un emendamento che riguarda un Bonus per i matrimoni religiosi. Lo scopo è quello di aiutare le ... (thesocialpost)

Bonus matrimonio 2024, presentata una proposta di legge: chi può averlo e come funziona - Una nuova proposta di legge è in discussione alla Camera per l'introduzione del Bonus matrimonio 2024: ecco come funziona, a chi spetta e come averlo.trend-online

SuperBonus, allarme di Lazio e Abruzzo sui lavori post sisma. A rischio 22mila progetti per la ricostruzione - Ma il punto è che il Bonus del 110% con lo sconto in fattura, è un tassello ritenuto fondamentale per la ricostruzione post sisma. Rocca lo dice chiaramente. «Pochi giorni fa», ha spiegato, «abbiamo ...ilmessaggero

Bonus matrimonio religioso 2024: chi può richiedere la detrazione Irpef e cosa prevede la nuova proposta di legge - Una nuova proposta di legge (già presentata il 13 ottobre 2022) si sta nuovamente discutendo in Camera dei Deputati. Il nuovo emendamento in arrivo riguarda il Bonus per i ...ilmattino